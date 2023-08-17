Trabzonspor'dan Yunan futbolcu Taxiarches Fountas açıklaması

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, Yunan futbolcu Taxiarches Fountas ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Kulüp, Yunan futbolcu Fountas'a, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 183 bin 750 euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 37 bin 500 euro garanti ücret ödeneceğini belirtti.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Kulüp, Yunan futbolcu Fountas'a, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 183 bin 750, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 37 bin 500 euro garanti ücret ödeneceğini belirtti.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup; 2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750 euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500 euro garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250 euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."