Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor, Rizespor'a kendi evinde 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
Trabzonspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi.
Çaykur Rizespor'un galibiyet gollerini 20. dakikada Attila Mocsi, 43 ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti.
Trabzonspor'un gollerini ise 58. dakikada Bakasetas ve 83. dakikada Enis Destan attı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Karagümrük'ü konuk edecek.