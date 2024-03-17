Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında Bülent Birincioğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde ise Onur Özütoprak VAR hakemi olarak görev alacak.

Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Süper Lig'de bugün (17 Mart Pazar) oynanacak müsabakaların VAR hakemleri belli oldu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak’a AVAR'da Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok eşlik edecek.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇININ VAR HEKEMİ BİRİNCİOĞLU

Günün diğer karşılaşmasında ise Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Saat 16'da oynanacaj maçın VAR hakemi ise Bülent Birincioğlu oldu.

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa - Galatasaray bugün 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak.

Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu’na AVAR’da Arda Kardeşler ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.