Trabzonspor-Galatasaray maçı hakkında deplasman taraftarı kararı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynanacağı müsabakaya, 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında deplasman seyircisinin alınması yönünde karar aldı.

Kurul, toplantıda 21 Ocak Pazar günü oynanacak maç için kulüplerin talebi doğrultusunda deplasman takımı seyircisinin tribüne alınması kararlaştırıldı.

Karşılaşmayı misafir takım tribününde 2 bin 32 Galatasaraylı taraftar izleyecek.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisi de görev yapacak.