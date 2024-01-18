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Trabzonspor-Galatasaray maçı hakkında deplasman taraftarı kararı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynanacağı müsabakaya, 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak.

Spor
  • 18.01.2024 12:56
  • Giriş: 18.01.2024 12:56
  • Güncelleme: 18.01.2024 13:06
Kaynak: İHA
Trabzonspor-Galatasaray maçı hakkında deplasman taraftarı kararı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında deplasman seyircisinin alınması yönünde karar aldı. 

Kurul, toplantıda 21 Ocak Pazar günü oynanacak maç için kulüplerin talebi doğrultusunda deplasman takımı seyircisinin tribüne alınması kararlaştırıldı.

Karşılaşmayı misafir takım tribününde 2 bin 32 Galatasaraylı taraftar izleyecek.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisi de görev yapacak.

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