Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray maçında, TFF VAR merkezinde hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçında, TFF VAR merkezinde görev yapacak hakem belli oldu.

Karşılaşmada Özgür Yankaya görev yapacak.

Alper Çetin ve Serkan Olguncan ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevini üstlenecekler.

Papara Park'ta saat 19.00 başlayacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.