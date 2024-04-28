Trabzonspor-Gaziantep maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçına VAR hakemi olarak İtalyan Marco Di Bello atandı.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta VAR'da İtalyan Marco Di Bello görev yapacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, J.Fernandez, Denswil, Umut Güneş, Berat, Bardhi, Pepe, Visca, Onuachu
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Djilobodji, Mbakata, Jevtovic, Monteiro, Maxim, Sorescu, Mustafa, Dragus