Trabzonspor ile Başakşehir puanları paylaştı: 1-1
Trendyol Süper Lig'de 18. haftada Trabzonspor evinde Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor kendi evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada bordo-mavililerin golünü 41. dakikada Batista Mendy kaydederken turuncu-lacivertlilerin golü 11. dakikada Dimitris Pelkas'ın kafasından geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 27'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Başakşehir ise puanını 19'a yükseltip 13. sıraya yükseldi.
Bordo-mavililer bir sonraki hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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