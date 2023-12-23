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Trabzonspor ile Başakşehir puanları paylaştı: 1-1

Trendyol Süper Lig'de 18. haftada Trabzonspor evinde Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 23.12.2023 21:08
  • Giriş: 23.12.2023 21:08
  • Güncelleme: 23.12.2023 21:13
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor ile Başakşehir puanları paylaştı: 1-1
AA

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor kendi evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada bordo-mavililerin golünü 41. dakikada Batista Mendy kaydederken turuncu-lacivertlilerin golü 11. dakikada Dimitris Pelkas'ın kafasından geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 27'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Başakşehir ise puanını 19'a yükseltip 13. sıraya yükseldi.

Bordo-mavililer bir sonraki hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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