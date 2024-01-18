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Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Spor
  • 18.01.2024 12:45
  • Giriş: 18.01.2024 12:45
  • Güncelleme: 18.01.2024 12:51
Kaynak: Spor Servisi
Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Danirmarkalı oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç, 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

32 yaşındaki sağ bek oyuncusu bordo mavili forma ile bu sezon 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 17 kez forma giymişti. 

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