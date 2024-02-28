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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Spor
  • 28.02.2024 19:41
  • Giriş: 28.02.2024 19:41
  • Güncelleme: 28.02.2024 19:44
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
AA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu golle yarı finale yükseldi.

Bordo-mavililere yarı finali getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti. 

Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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