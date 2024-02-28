Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu golle yarı finale yükseldi.
Bordo-mavililere yarı finali getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti.
Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.