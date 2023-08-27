Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan yaşamını yitirdi

Trabzonspor Kulübü kurucu üyelerinden, eski asbaşkanı, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü kurucu üyelerinden, eski asbaşkanı, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan, 93 yaşında hayatını kaybetti.



Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Nizamettin Algan için yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.