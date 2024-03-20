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Trabzonsporlu Hukukçular Derneğinden Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncel
  • 20.03.2024 19:39
  • Giriş: 20.03.2024 19:39
  • Güncelleme: 20.03.2024 19:40
Kaynak: AA
Trabzonsporlu Hukukçular Derneğinden Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusu
FOTOĞRAF: depophotos

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Derneğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz."

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