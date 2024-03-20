Trabzonsporlu Hukukçular Derneğinden Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusu
Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: AA
Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Derneğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz."