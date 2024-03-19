Trafik cezalarında büyük artış yaşandı

Havva GÜMÜŞKAYA

Bütçenin iki yakasını bir araya getiremeyen hükümet, cezalara yüklendi. Sık sık gündeme gelen indirim, af ve tahsilat sorununa rağmen para cezaları, Hazine için önemli bir kaynak haline geldi. Bu cezalar içerisinde yer alan trafik cezası tahsilatındaki artış dikkati çekti. Geçen yıl ocak- şubat döneminde 1 milyar 924 milyon TL toplanan trafik cezalarından bu yıl aynı dönemde 5 milyar 465 milyon TL’lik gelir elde edildi. Trafik cezalarındaki artış enflasyonu da katladı. Cezalar yüzde 183'lük artışla TÜİK'in açıkladığı 67,07'lik resmi TÜFE oranının da yaklaşık üç katı oldu. Böylelikle 2024 bütçe hedefi olan 20 milyar 527 milyon TL'nin dörtte biri sadece Ocak-Şubat döneminde toplandı.

2024'te vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranında yüzde 58,46 artış yapıldı. Ocak itibarıyla kırmızı ışıkta geçmenin cezası bin 506 TL'ye, hatalı park cezası 690,89 TL'ye yükseldi. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası bin 506 TL'ye, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 TL'ye çıktı. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 TL'ye ile 12 bin 977 TL arasında yer aldı. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası bin 510 TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76 zam yapmasının ardından bütçe verileri yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri ortaya çıkardı. 2023’ün tamamında 563 milyon TL’lik gelir elde edilen yol, köprü ve tünellerden bu yılın iki ayında 174,8 milyon TL tahsilat kaydedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda 2024 Ocak itibarıyla otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olarak belirlendi.

TRAFİK CEZALARINDAN TOPLANAN TUTAR (OCAK-ŞUBAT)

2019: 504,4 milyon TL

2020: 804,8 milyon TL

2021: 1 milyar 257 milyon TL

2022: 1 milyar 147 milyon TL

2023: 1 milyar 924 milyon TL

2024: 5 milyar 465 milyon TL