Trafik Cezası Ücretleri: 2024 Güncel Trafik Cezaları Listesi

Trafikte araç süren yurttaşları ilgilendiren trafik cezası ücretleri 2024 yılında değişen vergi oranlarıyla birlikte tekrar güncellendi. Trafik cezası ücretlerinin güncellenmesiyle birlikte yurttaşlar 2024 güncel trafik cezaları listesi araştırmasına başlayarak yeni trafik cezası ücretlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, trafik cezası ücretleri ne kadar? İşte 2024 güncel trafik cezaları listesi!

Trafik cezası ücretleri 2024 yılına girilmesiyle birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar 2024 güncel trafik cezaları listesi araştırması yaparak yeni trafik cezası ücretlerine ulaşmaya çalışıyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, trafik cezası ücretleri ne kadar? İşte 2024 güncel trafik cezaları listesi!

Trafik Cezası Ücretleri

Trafik cezası ücretleri 2024 yılının başlamasıyla birlikte yeniden ücretlendirildi. Trafik cezalarında bir önceki yıla göre cezaların caydırıcılığını arttırmak adına ücretlerde artışlara gidildi. Ayrıca yurttaşlar trafik cezalarını taraflarına tebliğ edildikten 15 takvim günü içerisinde ödediklerinde yüzde 25 indirimle trafik cezası ücretlerini ödeyebilecekler.

2024 Güncel Trafik Cezaları Listesi

2024 yılında uygulanan güncel trafik cezaları listesi ve ücretleri şu şekilde:

Kırmızı ışıkta geçmek: 1.507 TL

1.507 TL Araç kullanırken telefonla konuşmak: 1.507 TL

1.507 TL Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak: 1.507 TL

1.507 TL Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza): 8.075 TL

8.075 TL Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza): 12.978 TL

12.978 TL Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek: 18.453 TL

18.453 TL Hız sınırını %10:30 arasında aşmak: 1.507 TL

1.507 TL Hız sınırını %30:%50'ye kadar aşmak: 3.136 TL

3.136 TL Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak: 6.440 TL

6.440 TL Yayalara geçiş hakkı vermemek: 3.136 TL

3.136 TL Takip mesafesine uymamak: 691 TL

691 TL Uyuşturucu madde etkisinde olup araç kullanmak: 33.240 TL

33.240 TL Sahte plaka kullanmak: 32.171 TL

32.171 TL Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak: 691 TL

691 TL Plaka olmadan araç kullanmak: 8.167 TL

8.167 TL Drift yapmak: 32.234 TL

32.234 TL Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak: 6.440 TL

6.440 TL Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek: 1.383 TL

1.383 TL Emniyet kemeri takmamak: 691 TL

691 TL Emniyet şeridini ihlal etmek: 6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL'dir.

Araç kullanırken telefonda konuşmanın cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan araç kullanan bir sürücünün telefonda konuşmasının cezası 1.507 TL'dir.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan muayenesiz araçların trafiğe çıkmasının cezası 1.507 TL'dir.

Hız sınırını aşmanın cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre hız sınırını %10 ile 30 arasında aşmak 1.507 TL, hız sınırını %30 ile 50'ye kadar aşmak: 3.136 TL, hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak ise 6.440 TL olarak cezalandırılmaktadır.

Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre trafik sigortasına sahip olmayan bir aracın trafiğe çıkma cezası 691 TL'dir.

Yayalara yol vermeme cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğü bulunan yayalara yol vermeme cezası 3.136 TL'dir.

Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre trafikte seyir halindeki araç içerisinde emniyet kemeri takılmamasının cezası 691 TL'dir.

Emniyet şeridi ihlali cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bilgilere göre acil durumlarda kamu görevlilerinin (ambulans, itfaiye vb.) kullanılması adına ayrılmış olan emniyet şeridinin ihlali cezası 6.440 TL'dir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

Trafik cezası nereden öğrenilir?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.