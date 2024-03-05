Trafik kazası geçiren Mustafa Destici, taburcu edildi

Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici, hastaneden taburcu edildi.

Seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta geçirdiği kazada yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında konuşan Destici, dün sabah Sivas'taki toplantılarından sonra Tokat Reşadiye'deki programları için yola çıktıklarını belirterek, "Niksar'ı geçtikten sonra yağış da vardı, bizden önce aynı yol üzerinde beş kaza daha olmuş. Arkadaşların verdiği bilgi o. Kazalardan yolda kalan yağ ya da mazot birikintileri, akaryakıt birikintilerinin sebep olduğunu söylediler. Ben arka tarafta oturduğum için gördüm. Bir anda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Biraz sağa sola savrulduktan sonra şoförümüz sağa doğru kırınca kanala düştü. Ondan sonra istinat duvarına çarparak durabildi" dedi.

Araçta şoför, özel kalem müdürü, koruma amiri, kendisi ile Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat İl Başkanının bulunduğunu belirten Destici, "Bizim olduğumuz taraftaki 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız yukarıda yatıyor" ifadesini kullandı.

Dün kendisine müşahede altında kalması gerektiğinin söylendiğini aktaran Destici, "Çünkü kafa bölgesinde birtakım çizikler, şişlikler oluşmuştu, sonuçların da çıkması açısından. Yine ayak diz kapağımın orada çatlak meydana gelmişti. Onların tedavileri oldu. Tabii birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler" diye konuştu.

"BU HAVA KOŞULLARINDA SEÇİM YAPILMAMALI"

Destici ayrıca, "Bu vesileyle yerel seçimlerin, rahmetli Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybettik, bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Daha önce Meclis'teyken ben bu konuyu dile getirmiştim. Mümkünse mayısın sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu, sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğimiz bir şey değil. Gerçekten hem seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor, hem de ağır hava şartları, kış şartları da buna eklenince daha zor hale geliyor. Tabii ki kazalar da bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar halkımıza, milletimize, bizi arayan, bizim için dua eden herkese teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

Mustafa Destici'nin, Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Seçim çalışmaları için dün Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı minibüs, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmüş, kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, şoför Murat Öksüz ve Destici'nin koruması Mehmet Özkul yaralanmıştı.