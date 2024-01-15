Traktörünü yıkamak için göle soktu, çıkartamadı
Çorum'da traktörünü temizlemek için göle sokan Gazi Eyvaz isimli bir yurttaş, aracını çıkaramadı. 112'yi arayan yurttaşın aracı çekici ile çıkarıldı.
Çorum'da Gazi Eyvaz isimli bir yurttaş, traktörünü temizlemek için göle soktu ancak aracını çıkartamadı.
Eyvaz'a ait araç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin desteği ile gölden çıkartılabildi.
Çorum'da Gazi Eyvaz isimli bir yurttaş, 19 ACN 409 plakalı çamurlu traktörünü temizlemek için aracı ile birlikte Hatap Barajı Gölü'ne girdi.
Kıyıdan 50 metre uzaklaşan ve traktörünü temizleyen Eyvaz, tekrar çıkmak isteyince aracını hareket ettiremedi.
Eyvaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bir dalgıcın yüzerek götürdüğü halatla çekiciye bağlanan traktör, kıyıya çekildi ve Eyvaz kurtarıldı.