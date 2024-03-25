Tramvay seferlerine ‘Murat Kurum’ engeli

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un afişinin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattına asılması nedeniyle seferler durdu. Afişin kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Metro İstanbul, Cumhur İttfakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un afişinin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı güzergahına asıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada bu afiş nedeniyle seferlerin durduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde uyarılara rağmen asılan afişin katener (enerji) teline dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.”

Daha sonra yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü bildirildi: “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür.”