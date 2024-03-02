Tramvayda uyuşturucu kullanan şahıs, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

İstanbul’da tramvayda yolculuk yapan bir kişinin, elindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntülere yansıyan şahıs daha sonra Beyazıt'ta gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Fatih'te tramvayda uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, tarihi ve turistik bölgelerde narkotik suçlarla ilgili yürütülen çalışmalar sırasında Beyazıt Mahallesi'nde şüphelenilen bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerce kimlik bilgileri belirlenen şüpheli H.A'nın yapılan üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe düzeneği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, hareket halindeki tramvayda pet şişeyle uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan kişi olduğu belirlendi.

Hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" adli işlem yapılan şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.