Travmanın en iyi ilacı dayanışma

Deprem bölgesindeki kadınlar, yaşamın tüm alanlarında karşılaştıkları zorluk ve engellere rağmen 8 Mart’ı ‘dayanışma’ ile karşıladı. Hatay ve İskenderun’da Dayanışma Gönüllüleri’nin kahvaltısında buluşuldu, şarkı söylendi.

İlayda SORKU

Maraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıldan uzun süre geçse de sorunlar devam ederken dayanışma sürüyor. 8 Mart deprem bölgesinde de hem kutlandı hem de mücadele çağrılarına sahne oldu.

Dayanışma Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İskenderun’da kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi. Kentte yeni bir yaşamın inşası devam ederken Dayanışma Gönüllüleri İskenderun Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörü Özlem Öztürk, “Dayanışma Gönüllüleri İskenderun Kadın Platformu olarak; slayt gösterimi, motivasyon söyleşisi, drama atölyesi ve karaoke ile renklendireceğimiz bu etkinlikteki amacımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamakla beraber afet sürecinde kadınlarımızın yaşadığı travmayı hafifletmek” dedi. Öztürk, “Depremin üzerinden 1 yıl da geçse, gözümüzde aktı akacak yaş, göğsümüzde koptu kopacak yüreğimiz var hâlâ” diye konuştu.

SOSYAL İYİLEŞME

Dayanışma Gönüllüleri İskenderun olarak özellikle kadınlara yönelik etkinliklere ağırlık verdiklerini belirten Öztürk, depremden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri şu sözlerle aktardı: “Kadın çalışmalarımızda aylardır yürüttüğümüz faaliyetler içinde bulunan örgü atölyesi, ahşap tasarım ve boyama atölyesi gibi sosyal iyileştirmeyi hedef aldığımız ve psikososyal söyleşilerle desteklediğimiz oturumlar ile el ele, daha güzel ve yaşanılır bir şehir için dayanışmayla mücadelemize devam ediyoruz.”

EN BÜYÜK UMUT OLDU

SOL Parti MYK üyesi Dilara Kurtuluş ise bir yılı aşkın süredir Hatay’daki yıkıntıların arasında kadınlarla birlikte dayanışmanın onlarca örneğini yarattıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Jeneratörlerden, sobaya, gıdadan, hijyen malzemelerine, kıyafetten, battaniyeye… Gece gündüz tırları boşaltıp binlerce koli hazırlayarak köy köy, mahalle mahalle dayanışma malzemelerini ulaştırdığımız; dayanışma için memleketin her yerinden gelen kadınların ve tabii ki Hataylı kadın arkadaşlarımızın o olağanüstü gücü en zor günlerde dahi Hatay’ı yeniden kurmanın en büyük umudu oldu hepimiz için. Hepimiz birbirimize o kadar büyük, o kadar inanılmaz büyülü bir güç verdik ki burada dayanışmayı ördüğümüz her an hiçbir satıra sığamayacak büyülü bir güzellik oldu” dedi.

Dayanışma malzemelerinin ulaştırılmasıyla kadınların birbirini bulduğu her hikâyenin devamında yüzlerce kadın buluşması olduğunu aktaran Kurtuluş, “Dayanışmanın onlarca örneğine birlikte karar verdik, onlarcasını birlikte örgütledik. Ve bir araya geldiğimiz her an birlikte akıttığımız gözyaşlarımız, birlikte haykırdığımız öfkemiz ve yaşanılan o anlatılamaz acılara rağmen geleceğe dair birlikte umudumuz oldu. Yaşasın 8 Mart! Yaşasın kadın dayanışmamız!” dedi.