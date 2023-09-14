Trendyol’da mücadeleye devam etme kararlılığı

Emek Servisi

‘Hapishane şartları’ dedikleri ağır çalışma koşullarına karşı PTT-Sen ve DGD Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten çıkarılan 54 Trendyol depo işçisi, sendikal hak talebiyle direnişlerine dün de devam etti. İşçiler, direnişlerinin 17. gününde İstanbul Kadıköy’deki Toplum Gönüllüleri Vakfı önünde toplandı.

Trendyol-Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle üniversite öğrencilerine burs kampanyasını protesto eden işçiler, “Hak gaspını kabul etmiyoruz” dedi. İşçi Cihan Küpeli, “Burs veren herkese teşekkür ediyoruz ama 18 yaşındaki işçinin alın terini gasp ederek reklam yapan Trendyol gibi firmaların uygulamalarını kabul etmiyoruz” dedi. PTT-Sen Trendyol Temsilcisi Emre Özdek, “Çocuğumun hakkını gasp ederek üniversitelilere burs veriyorum adı altında reklamını yapan Trendyol’a buradan haykırıyoruz. Trendyol’un hayırsever görüntüsünün aslında öyle olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Kiralarını ödeyemeyen arkadaşlar şu an burada direnmek zorunda” diye konuştu.