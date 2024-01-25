Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TRT, Avrupa Kupası maçlarının yayın hakkını aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii’de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da olacak.

Spor
  • 25.01.2024 18:46
  • Giriş: 25.01.2024 18:46
  • Güncelleme: 25.01.2024 18:51
TRT, Avrupa Kupası maçlarının yayın hakkını aldı

 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii’de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da olacak.

BirGün'e Abone Ol