TRT canlı yayınında Ekrem İmamoğlu anons edildi
TRT'de dün Fenerbahçe-Eczacıbaşı maçında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi anons edildi.
Yerel seçim öncesi hiçbir canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yer verilmeyen TRT'de Fenerbahçe-Eczacıbaşı maçında İmamoğlu'nun anons edildi.
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğunu kazandı.
Maçı, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu tribünde takip etti.
TRT canlı yayınında Ekrem İmamoğlu anons edildihttps://t.co/NRSJWy7VMb pic.twitter.com/0o8xYjL4x1— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 22, 2024
Karşılaşma sırasında İmamoğlu görüntüsü ekrana gelirken maçı sunan TRT Spor spikerinin Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında anons etmesi dikkat çekti.
TRT, 31 Mart yerel seçimleri önce hiçbir canlı yayınında İmamoğlu'na yer vermemişti.