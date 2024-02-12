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TRT'de Erdoğan ve Özgür Özel'e verilen dakika şaşırtmadı: "Utanç tablosu"

RTÜK Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı'nın paylaştığı tabloya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında TRT'de 1945 dakika yer buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in canlı yayın süresi sadece 25 dakikada kaldı. İlhan Taşcı, "Halkın vergisiyle yayın yapan TRT’nin utanç tablosu" tepkisini gösterdi.

Güncel
  • 12.02.2024 13:42
  • Giriş: 12.02.2024 13:42
  • Güncelleme: 12.02.2024 13:52
Kaynak: Haber Merkezi
TRT'de Erdoğan ve Özgür Özel'e verilen dakika şaşırtmadı: "Utanç tablosu"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı (RTÜK), TRT'nin 40 günlük canlı yayın karnesini paylaştı.

Taşcı'nın paylaştığı tabloya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında TRT'de 1945 dakika yer buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in canlı yayın süresi sadece 25 dakikada kaldı.

6 Şubat'taki 24 saatlik yayının verilerini göre, Erdoğan 6 saat 42 dakika yer buldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 38 dakika süre bulurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 1 dakika 53 saniye süre buldu.

İlhan Taşcı, sosyal medya paylaşımında, "Halkın vergisiyle yayın yapan TRT’nin utanç tablosu" yorumunu yaptı.

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