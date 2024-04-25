TRT dizisi Gönül Dağı'nın setinde yaşanan taciz davasında karar

Geçen 31 Ağustos’ta TRT’nin Gönül Dağı dizisinin ekibinin arasında iki çalışan arasında yaşanan taciz davası karara bağlandı. Tacizle suçlanan makyaj şefi hapis cezasına çarptırıldı.

Gönül Dağı dizisi setinde saç asistanı Zeynep Çetinkaya'yı tacize maruz bırakan Makyaj Şefi Kardelen Özbek hakkında mahkeme kararını verdi.

Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kardelen Özbek suçlu bulundu. Mahkeme 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Davaya müdahil olan Sinema TV Sendikası avukatı Ceren Kalı, “Sinema TV Sendikası olarak iş yerinde gerçekleşen her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar davalarını istisnasız takip etmeye ve mağdurlara hukuki destek sunmaya çalışıyoruz. Bu davada oldukça hızlı ve etkin bir soruşturma yapılarak dava açılması ve failin cezalandırılması mümkün olabildi. Hızlı, adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmış olmasının adalete olan inancı perçinleyici yönünün oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

“Gönül Dağı” dizisinin setinde yaşanan ve yargıya taşınan taciz davası geçen hafta sonuçlandı. Kardelen Özbek'i suçlu bulan mahkeme, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Özbek 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse cezası infaz edilecek.

SİNEMA VE TV SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

Sinema TV Sendikası yaptığı yazılı açıklamada “Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Gönül Dağı’ isimli dizi film projesinde Saç Asistanı olarak çalışan meslektaşımız Zeynep Çetinkaya (21) aynı dizinin setinde makyaj şefi olarak çalışan Kardelen Özbek tarafından cinsel tacize uğramış, yapım şirketi tarafından ise maruz kaldığı tacizi bildirmesine rağmen haksız olarak işten çıkartılmıştır.

Sendika olarak takip ettiğimiz dava dosyasında çıkan kararda; Mahkeme Zeynep Çetinkaya’ya cinsel tacizde bulunan Kardelen Özbek’i suçlu bularak, cezalandırılmasına karar vermiştir. Zeynep Çetinkaya’nın Yanındayız!”