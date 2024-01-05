TRT EBA yayınlarına tek kanaldan devam edecek

Covid-19 salgını sırasında okulların kapanması sonrasında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren hizmet veren TRT EBA, tek kanal üzerinden yayınlarına devam edecek.

TRT, Covid-19 salgını sırasında 23 Mart 2020'den itibaren hizmet veren TRT EBA'nın tek kanal üzerinden yayınlarını sürdüreceğini duyurdu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise olmak üzere üç farklı içerikli eğitim kanalından hizmet veren TRT EBA, 6 Ocak itibarıyla yepyeni içerikleri ve yenilenen yüzüyle kullanıcılarla buluşacak.

TRT EBA, yarından (6 Ocak Cumartesi) itibaren yeni yüzü ve içerikleriyle TRT'nin tüm yayın platformlarında yerini alacak.

Öğrencilerin öğrenim, eğitim ve kişisel gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla yayınlarını sürdüren TRT EBA kanalları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı kapsamındaki okul derslerinin yanı sıra bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarındaki eğitim içeriklerini hedef izleyici gruplarına ilgi çekici, eğlenceli formatlarla sundu.

YARIŞMA PROGRAMLARI DA YER ALACAK

TRT EBA'nın MEB arasındaki iş birliği sürerken, ders içeriklerinin yanı sıra hedef yaş grubuna yönelik eğlendirici, eğitici, enerjik, ilginç, yenilikçi programlar ve dinamik bir yayın içeriği ile izleyicisinin karşısında olacak.

TRT EBA kanalının günlük programı, 08.45-10.20 arasında ilkokul, 11.00-13.00 arası ortaokul, 13.15-16.35 arası lise dersleriyle ilgili olacak. Ders aralarında bilim, kültür, spor, sanat, yarışma ve sohbet programları yer alacak. Kanalda ebeveynler için psikolojik destek ve sohbet programları da bulunacak.

Lise ve üniversite yerleştirme sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan soru çözümleri ve konu anlatımları "LGS'ye Doğru" ve "YKS'ye Doğru", ebeveynlere özel içerik "Polat Doğru ile Ebeveyn Olmak", klinik psikolog ve yazar "Beyhan Budak ile Motivasyon Defteri" "Bilim Avcıları", "Günlük Hayatta İngilizce" ve "Annemin Savaşı" gibi özel içerikler TRT EBA'nın öne çıkan programları arasında bulunuyor.