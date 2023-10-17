TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında yakalama kararı çıkarılan TRT Haber'in 25 yıllık deneyimli savaş muhabiri Elif Akkuş'un Ankara'da ifade vermek için gittiği polis merkezinde gözaltına alındığını duyurdu. Avukat Ersöz, gözaltı gerekçesinin açıklanmadığını belirtirken Elif Akkuş geçtiğimiz yıllarda TRT tarafından gerekçe gösterilmeden 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.

TRT Haber'in 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında ifade vermek için gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elif Akkuş'a ilişkin açıklama yaptı.

Ersöz açıklamasında, TRT Haber muhabiri Elif Akkuş'un hakkında yakalama kararı alındığını ve dün İstanbul'daki evinde arama yapıldığını belirtti.

Akkuş'un Ankara'da ifade vermek için gittiği polis merkezinde gözaltını alındığını kaydeden Ersöz, yakalama kararının hukuki hiçbir gerekçesinin olamayacağını ifade etti.

Ersöz, ayrıca, Akkuş'un sosyal medya hesabına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından giriş yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Ersöz'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan @reporterefo (Elif Akkuş'un X/Twitter mahlası), emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının “hukuki” hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim.

Bugün Elif Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim.

TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, en tehlikeli savaş bölgelerinde görev alan bir gazeteci. Libya ve Suriye’deki çatışmalar yanında Mavi Marmara Gemisi baskınına bizzat şahit olmuş bir isim. Türkiye’de hiçbir başarı ödülsüz kalmadığından, ‘ifadeye çağırsalar gidecek’ bir isim şuan gözaltında. Geçirdiği ameliyat sonrası, beynine pıhtı atma riski bulunmasına rağmen.”

TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan @reporterefo, emniyete giderek teslim… https://t.co/0zDmKNIlNB — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 16, 2023

Avukat Hüseyin Ersöz, 20 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elf Akkuş'un TRT tarafından gerekçe gösterilmeden görevden uzaklaştırıldığını, 3 aylık süre bitmesine rağmen kurumun binasına alınmadığını ve dilekçelerine yanıt verilmediğini belirtmişti.