TRT Haber’de muhalefetin yeri yok!

Haber Merkezi

TRT’nin yerel seçimler öncesi 40 günlük yayınları mercek altına alan KESK’e bağlı Haber-Sen, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bin 945 dakika, muhalefetin ise 25 dakika ekrana verilmesine tepki gösterdi. Haber-Sen tarafından yapılan açıklamada, TRT’nin kamu yayıncılığı yapmadığı ifade edildi.

TRT Haber'in 19 Mart tarihli 24 saatlik yayınında Erdoğan ve AKP adaylarına 6 saat 35 dakika 22 saniye yer verildiğine dikkat çekilen açıklamada, “CHP Lideri Özgür Özel ise gece yarısı yayınlanan 2 bültende sadece 67 saniye yer alabildi” denildi.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Yerel seçimlere giderken TRT'nin sadece iktidar ve ortaklarının propagandasını yapması, sadece halk nazarında değil, kurumun asli emekçileri üzerinde de inanılmaz bir rahatsızlık yaratıyor. TRT bu suçu işlerken RTÜK ve YSK ise sürece seyirci kalmaktadır. Hatırlatalım, bu Anayasal bir suçtur.”