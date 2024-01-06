TRT reji odalarına 'kameralı takip sistemi' kurdu, mahkeme sendikanın itirazını haklı buldu

TRT Genel Müdürlüğü, Ankara’daki stüdyoların reji bölümlerine kameralı takip sistemi kurdu. Mahkeme, Haber Sen’in “çalışanlar sürekli izleniyor, özel hayata müdahale ediliyor” itirazını haklı buldu.

Yurttaşların vergileriyle finanse edilen TRT Genel Müdürlüğü, Ankara’daki stüdyoların reji bölümlerine kameralı takip sistemi kurdu.

ANKA'nın aktardığına göre Haber Sen'in, 'çalışanların özel hayatına müdahale edildiği, mesai saatlerinde sürekli izlendiği' gerekçesiyle kameraların kaldırılmasını talebi TRT yönetimi reddetmesine rağmen mahkeme, sendikanın itirazını haklı buldu.

TRT yönetimi kameraların canlı yayın kazalarının önlenmesi amacıyla kurulduğunu, 360 derece ve ses kayıt özelliğinin kullanılmadığını savundu.

Ancak Ankara 14. İdare Mahkemesi, TRT'yi haksız buldu. Mahkemenin kararında şu değerlendirme yapıldı:

“Özel hayat kavramı ile korunan hukuki değer kişisel bağımsızlıktır… Suça yönelik kuvvetli şüphe halinde bile en son çare olarak ses ve görüntü kaydına başvurulması gerekir. Kamu düzeni ve güvenlik amacını aşan uygulamanın kamusal alanda da olsa ‘özel hayatın gizliliği’ni ihlal edici nitelikte olduğu, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”