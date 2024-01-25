TRT Şampiyonlar Ligi için Acun'u 4'e katlamış: 'Tasarruf' isteyen Şimşek'in haberi var mı?

TRT’nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarını yayınlamak için 100 milyon euro (3,3 milyar TL) teklif verdiği öne sürüldü. Acun Ilıcalı, bu lig için 25-30 milyon dolar ödediğini duyurmuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kamu kurumu TRT’nin Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamak için 100 milyon euro teklif verdiğini yazdı. Ardından yapılan açıklamada Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin de buna dahil olduğu öne sürüldü.

X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 'kamuda tasarruf' açıklamalarına da dikkat çeken Işık, şunları yazdı: “TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 Milyon Euro (3,3 milyar TL) teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar! Kurumun bahçesinde petrol bulundu galiba! Bir de Maliye Bakanı'nın bundan haberi var mı? Ya TRT kamu kurumu değil ya da kamuda tasarruf dönemi başlamadan bitti...”

TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 Milyon Euro (3,3 milyar TL) teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar! Kurumun bahçesinde petrol bulundu galiba! Bir de Maliye Bakanı'nın bundan haberi var mı? Ya TRT kamu kurumu değil ya da kamuda tasarruf dönemi başlamadan bitti... — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 25, 2024

Şampiyonlar Ligi, şu anda medya patronu Acun Ilıcalı’ya ait Exxen’de yayınlanıyor. Acun Ilıcalı, yaptığı bir açıklamada bunun için 25-30 milyon dolar ödediğini şöyle açıklamıştı: “Exxen olarak 25-30 milyon dolara Şampiyonlar Ligi aldık.”