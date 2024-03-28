TRT seçim yayınları denetimsiz kalacak

Haber Merkezi

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser'in TRT Haber’in seçim yayınlarının tek taraflı olması gerekçesiyle Üst Kurul tarafından denetlenmesi yönündeki şikayeti kabul edilmedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarına canlı yayında yer vermeyen TRT Haber’in seçim yayınları denetimsiz kalacak.

Yılın ilk gününde 10 Şubat’a kadar olan süre içinde TRT Haber’de Erdoğan ile AKP'li yöneticilerin, aday tanıtım toplantıları dâhil değişik programlardaki yaptıkları konuşmalar, 1945 dakika canlı olarak verilmişti. Aynı dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmalarının sadece 25 dakikalık bölümü TRT haberde canlı yayımlanmıştı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 29 dakika 12 saniye, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’a 26 dakika 30 saniye, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’a 17 dakika 50 saniye yer veren kanal CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile Cemil Tugay’a canlı yayınlarda yer vermemişti.