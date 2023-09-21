TRT Van muhabiri evinde ölü bulundu
TRT'de Van muhabiri olarak görev yapan Behçet Özen, evinde cansız şekilde bulundu. 40 yaşındaki Özen’den iki gündür haber alınamıyordu.
TRT Muhabiri Behçet Özen hayatını kaybetti.
Van’da TRT Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Behçet Özen’den uzun süre haber alamayan yakınları ve çalışma arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, Behçet Özen’nin mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
11 yıl Van’da görev yapan TRT Van Muhabiri Behçet Özen’in yalnız yaşadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.