TRT yurttaşın parasını saçtı

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket gerekçesiyle tartışılan TRT, 2022 yılında yurttaşlardan 7,9 milyar TL’lik bandrol geliri elde etti. TRT, kurum dışından temin ettiği programlar için 2 milyar TL ödeyen, konuklar için ise 65,3 milyon TL’lik ödeme yaptı.

Mustafa BİLDİRCİN

Anayasa gereği yapması gereken, “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin 2022 yılı bilançosu belli oldu. Kurumun, 2022 yılı gideri, 2021 yılına oranla yüzde 73,1’lik artış ile 7 milyar 461 milyon 244 bin TL olarak gerçekleşti. Giderlerin büyük bölümü, “Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden” kaynaklandı.

TRT’nin yurttaşın vergilerini harcama tercihleri de dikkati çekti. Toplam 7,4 milyar TL’lik giderin 4,3 milyar TL’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler oluşturdu. Kurumun ödeme kalemlerindeki bazı ayrıntılara da Sayıştay tarafından TRT’ye yönelik hazırlanan denetim raporunda yer verildi.

KONUKLARA MİLYONLARCA LİRA

Tarafsız yayıncılık ilkelerini ihlal eden yayın politikası nedeniyle eleştirilen TRT’nin bazı harcamaları şöyle sıralandı:

» Kurum dışından temin edilen haber ve haber programları: 2 milyar 44 milyon TL

» Kurum dışına yaptırılan programlar: 1 milyar 280 milyon TL

» TV ve radyo programlarında hizmetlerinden yararlanılan kişiler: 65 milyon 314 bin TL

» Kurum dışı kiralanan programlar: 32 milyon 958 bin TL

REKLAMDAN 1,2 MİLYAR TL KAZANÇ

TRT’nin bandrol gelirlerinde de çarpıcı artış yaşandı. Yurttaşın satın aldığı elektronik ürünlerden sağlanan ve 2021 yılında 3,3 milyar TL olan TRT’nin bandrol geliri, 2022 yılında 7,9 milyar TL’ye fırladı. Kurumun diğer bazı gelirleri ise şöyle kaydedildi:

» Reklam: 1,2 milyar TLh

» Sponsorluk: 53,7 milyon TL

» Ticari mal satışları: 15,2 milyon TL