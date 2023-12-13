TRT’nin ‘Fatih’ dizisi ihalesi Atatürk’e 'Olmasaydı da olurduk' diyen AKP’liye

TRT, ‘Fatih Sultan Mehmet’ dizisinin çekim ihalesini 10 Kasım’da ‘Olmasaydı da olurduk’ diye ilan veren AKP MHYK Üyesi Eyüp Gökhan Özekin’e verdi.

TRT’nin 13 bölümlük ‘Fatih Sultan Mehmet’ dizsini Mustafa Kemal Atatrürk’ü ölüm yıl dönümünde hedef alan iş insanı ve AKP MYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin’e verdi.

Öztekin, 10 Kasım 2013'te yandaş Akit Gazetesi’ne verdiği ilanda Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alarak ‘Olmasaydı da olurduk’ demişti.

Sözcü yazarı İsmail Sayma, bugünkü yazısında Öztekin’e verilen ihaleyi gündeme taşıdı. Öztekin’in 10 yıl önceki ilanını hatırlatan Saymaz, şunları yazdı:

“10 yıl önce Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Akit’e ‘Olmasaydı da olurduk’ diye ilan veren işadamı. Alperen Ocakları eski genel başkanı. Saidi Nursi hayranı... Özekin, ilandan iki yıl sonra AK Parti’den Uşak ikinci sıradan milletvekili adayı oldu, seçilemedi. 14 Mayıs’ta Ankara’da 1. Bölge 10. sıradan listeye girdi, yine kazanamadı."

ÇOCUKLARI TARTAKLAMIŞTI

Halen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. Özekin Ailesi geçen yıl bir dayak olayına karıştı. Eşi Şerife Özekin, şöförü ve adamıyla birlikte alışveriş merkezini basarak, kızının üzerine kahve döküp saçını çektikleri iddiasıyla üç genci tartakladı.”

BÖLÜM BAŞINA 19 MİLYON 800 BİN TL

Öztürk’ün Fatih dizisi için TRT’den 19,8 milyon TL alacağını belirten Saymaz, şunları kaydetti: “Eyüp Gökhan Özekin, sahibi olduğu ‘Miray Yapım’ bünyesinde TRT’ye belgesel ve dizi filmler çekiyor. Son olarak ‘Fatih Sultan Mehmet’ adlı 13 bölümlük dizi için el sıkıştı. Dizi önümüzdeki haftalarda TRT 1’de yayınlanacak. İddiaya göre... Özekin’e bölüm başına 19.800.000 TL ödenecek. Toplam bütçe 257.400.000 TL. Özekin’in avans olarak 77.000.000 TL aldığı belirtiliyor.”

Saymaz’a konuşan Öztekin, ihaleyi aldığını kabul etti.