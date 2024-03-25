TRT’nin kumandası Saray’ın elinde

Yurttaşın vergisiyle finanse edilen TRT’nin, muhalefeti yok sayan tavrı bir veriyle daha dikkat çekti. TRT Haber’in 19 Mart’taki yayınlarında Cumhur İttifakı’na 6 saat 35 dakika, CHP Lideri Özel’e 67 saniye yer verildiği belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

TRT Haber’in 19 Mart 2024 tarihli 24 saatlik yayını mercek altına alındı. Yayın taraması, TRT’nin tarafsız yayıncılık yükümlülüğünü bir kez daha ihlal ettiğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, AKP yöneticileri ve Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarına bol bol yer verilen TRT Haber ekranlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adeta görmezden gelindiği belirlendi.

TRT Haber’e yönelik 24 saatlik yayın taraması ile elde edilen verilere göre, Cumhur İttifakı’na 19 Mart’ta toplam 6 saat 35 dakika 22 saniye yer ayrıldı. Toplam sürenin 2 saat 22 dakika 54 saniyelik bölümünü canlı yayınlar oluşturdu.

KORSAN REKLAM

Öte yandan TRT Haber’in, Murat Kurum’un reklam filmini 1 dakika 26 saniye ve Hamza Dağ’ın ise 3 dakika 36 saniyelik reklam filmlerini yayınladığı da hesaplandı. TRT Haber’in AKP için korsan reklamlar, Murat Kurum için de özel spot filmler hazırladığını söyleyen CHP’nin Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yayınları eleştirdi.

Bulut, şunları kaydetti: “Şubat ayının ortalarında AKP iktidarlarının icraatlarının anlatıldığı, ‘Şehirlerimizle Türkiye’ reklam filmlerini günde iki kez yayınlamaya başlayan TRT Haber, korsan reklam filmlerin de yayın sayısını artırdı. 19 Mart günü, ‘Şehirlerimizle Türkiye’ reklam filmleri 11 kez yayınlanırken kim tarafından hazırlandığına ilişkin hiçbir bilgi içermeyen filmlerin toplam süresinin 38 dakika 49 saniye olduğunu öğrendik. TRT Haber’de Elazığ Sivrice Depremi, Manavgat yangını gibi afetlerle ilgili yayınlanan spot filmler ise doğrudan Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum propagandası içeriyor. Örneğin Manavgat yangını ile ilgili filmde iki kez, ‘Sağ olsun Tayyip Erdoğan’ıma, Murat Kurum’uma, çok teşekkür ederim onla yaptı bu evleri’ ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak ekrana geliyor.”

PROPAGANDA AYGITI

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, ABB adayı Mansur Yavaş ve İzmir adayı Cemil Tugay’ın TRT Haber ekranlarında bir saniye bile görünmediğinin altını çizen ve TRT’nin suç işlediğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir haberle 2 dakika 33 saniye TRT Haber’de yer alırken İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu da 4 haberle 4 dakika 24 saniye ekranda kaldı. Türkiye’deki 85 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT’nin uzaktan kumandası Saray’ın elinde. Saray ne isterse TRT Haber onu çalıp söylüyor. TRT, Türkiye’nin kamu yayıncısı kurumu olma vasfını yitirmiş, taraflı yayınları ile iktidarın propaganda aygıtı haline gelmiştir. Seçim döneminde bu daha da belirginleşmiş durumdadır. TRT yönetimi, planlayarak, tasarlayarak suç işliyor ve her gün yeni yöntemlerle suç dosyasını kabartıyor.”

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CHP ADAYLARINA YER YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Haber ekranlarında yayınlanan canlı yayın konuşmalarının toplam süresi 1 saat 45 dakika oldu. TRT Haber’de, CHP’nin adaylarına bir saniye bile yer verilmedi. AKP adaylarına ayrılan süre şöyle:

• Murat Kurum: 7 dakika 45 saniye,

• Turgut Altınok: 1 dakika 15 saniye,

• Hamza Dağ: 3 dakika 24 saniye,

• M. Halis Bilden: 2 dakika 30 saniye