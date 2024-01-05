Trump'a bir darbe de Illinois'ten: Oy pusulasından isminin çıkarılması için dilekçe verildi

ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar Cumhuriyetçilerin adayı olmak isteyen Donald Trump'ın başı ön seçimlerle belada. Bu kez de Illinois eyaletinde yapılacak ön seçimde Trump'ın isminin pusuladan çıkarılması için dilekçe verildi.

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine 11 aydan kısa süre kalırken bir önceki Başkan Donald Trump'ın yaşadığı ön seçim krizi devam ediyor. 2020'de kaybettiği seçimlerin rövanşını almak için tekrar Cumhuriyetçilerin adayı olarak yarışa girmek isteyen Trump'a bir eyaletten daha tepkiler yükseldi.

The Guardian'ın haberine göre Colorado ve Maine eyaletlerinin ardından bu kez de Illinois'te seçmenler, Trump'ın Cumhuriyetçilerin ön seçim oy pusulasından çıkarılması için dilekçe verdi.

Associated Press'e konuşan Matt Dietrich, Illinois Eyalet Seçim Kurulu'nun henüz dilekçeyi görüşmeye açmadığını söyledi. Kurul, önerilen oy pusulasına yönelik diğer 32 itirazı bu ayın ilerleyen günlerinde görüşecek.