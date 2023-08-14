Trump'a hayranlığıyla biliniyor: Arjantin'deki ön seçimlerde en fazla oyu Javier Milei aldı

Arjantin'de ekim ayında düzenlenecek genel seçimler öncesi yapılan ön seçimlerde sürpriz bir sonuç yaşandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a hayran olan aşırı sağcı popülist aday Javier Milei, beklenmedik şekilde oyların yüzde 30'unu aldı.

Arjantin'de ekim ayında düzenlenecek genel seçimler öncesi yapılan ön seçimlerde en çok oyu aşırı sağcı popülist aday Javier Milei aldı.

Ülkede dün düzenlenen ön seçimlere eski ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığını sıklıkla dile getiren Milei sürprizi yaşandı.

Oyların yüzde 92'si sayıldı. İlk sonuçlara göre Milei, beklenmedik şekilde oyların yüzde 30'unu aldı.

Milei'yi yüzde 28 ile ana muhalefet bloku, yüzde 27 ile şu an iktidarda olan "Peronist" ittifakı takip etti.

Aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle bilinen Milei, Arjantin Merkez Bankası'nın kapatılmasını savunuyor. Ayrıca Milei, iklim krizinin yalan olduğunu, insan organlarının satışının legal olması gerektiğini ve silahların serbestleştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Arjantin'de genel seçimler 22 Ekim'de düzenlenecek. Ülkede düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ise genellikle genel seçimlerin sonuçlarıyla benzer oluyor.