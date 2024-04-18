Trump-Duda görüşmesi Polonya'da endişeye yol açtı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Trump, Duda için "kendisinin dostu olduğunu" ifade etti. Görüşme Polonya'da, ülkenin ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerine zarar verebileceği endişesine yol açtı.

Avrupa ülkeleri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez göreve gelme olasılığına hazırlanırken Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Trump ile görüşen yabancı liderler arasına katıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD’nin New York kentinde Trump ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki savaş ve Duda’nın NATO üyelerinin savunma harcamalarının artırılmasına yönelik talebi ele alındı.

Duda, toplantının dostça ve güzel atmosferde geçtiğini belirtti.

Trump ise Duda’nın "harika bir iş yaptığını ve kendisinin dostu olduğunu" ifade ederek sonuna kadar Polonya’nın arkasında olduklarını vurguladı.

ZİYARET, YARDIM PAKETİ OYLAMASI ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİ

Polonya Cumhurbaşkanı Duda’nın ziyareti, ABD Temsilciler Meclisinde Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketine ilişkin 20 Nisan'da yapılacak oylamanın öncesinde gerçekleşti.

Duda, ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermesi gerektiğini savunuyor. Trump’ın Temsilciler Meclisindeki çoğu destekçisi ise Ukrayna’ya yardım yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Trump ile Duda’nın anlaştığı konuların başında NATO üyelerinin savunma bütçelerinin artırılmasının bulunduğu belirtiliyor.

"BİDEN İLE İLİŞKİLERİ ETKİLEYEBİLİR" ENDİŞESİ

Polonya'da, Duda'nın Trump ile görüşmesinin, ülkenin ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerine zarar verebileceği endişesine yol açtı.

TRUMP'IN GÖRÜŞMELERİ

Trump, 9 Nisan’da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, 9 Mart’ta Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve 24 Şubat'ta da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile görüşmüştü.

ABD'de başkanlık seçimi, 5 Kasım 2024'te düzenlenecek. Cumhuriyetçi Partiden başkanlık seçimi yarışına giren Trump, partisinin adaylığında rakipsiz kalmıştı.