Trump, göçmenlere hakaretler savurdu

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Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump, Michigan'daki seçim konuşmasında bir grup polis memuruyla fotoğraf çektirirken göçmenleri "hayvan" diye nitelendirdi. Trump, "Georgia'da, 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi, yasa dışı bir göçmen hayvan tarafından barbarca öldürüldü. Demokratlar, 'Lütfen onlara hayvan demeyin, insan deyin' dedi. 'Onlar insan değil' dedim. Onlar insan değil, onlar hayvan" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiren Trump, "5 Kasım'daki seçimi kazanamazsak ülkemizin yok olacağını düşünüyorum" diye konuştu. 2 yaşındaki Laken Riley'in Venezuela uyruklu bir göçmen tarafından öldürüldüğü haberi, ülke medyasında gündem olmuş ve göçmen karşıtlarının tepkisini çekmişti. Geçen ay, Michigan eyaletinde, 25 yaşındaki Ruby Garcia’yı da bir göçmen öldürmüştü.