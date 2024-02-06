Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki rakibi Gizli Servis koruması talep etti

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, seçim kampanyası boyunca aldığı tehditlerin artması nedeniyle Gizli Servis koruması için başvuruda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2024 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Nikki Haley, Gizli Servis koruması talebinde bulundu.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olan Haley, koruma başvurusunun gerekçesi olarak seçim kampanyası boyunca aldığı tehditlerin artmasını gösterdi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Haley'in seçim kampanyasında görevli bir kişi, tehditlerin artması üzerine Haley'in Gizli Servis koruması talep ettiğini doğruladı.

TRUMP'IN ANA RAKİBİ

Kampanya yetkilileri, seçim kampanyası boyunca Haley'in aldığı tehditlerin sayısı ya da türleri hakkında ayrıntı vermezken, Haley'in "ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi olarak İran'da yaptığı çalışmalar veya 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin adaylığında Donald Trump'ın ana rakibi olması" nedeniyle hedef haline geldiğini savundu.

Haley de WSJ'a yaptığı açıklamada, koruma başvurusunu doğrulayarak, "Birçok sorun yaşadık. Bu beni yapmam gerekeni yapmaktan alıkoymayacak" dedi.