Trump'tan Biden'a: "Hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum"

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden'ın hafızasının 'zayıf ve bulanık' olarak nitelendirildiği rapora değindi. Trump, "Biden'ın hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum" dedi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, kendisinden sonra göreve gelen Joe Biden hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel Yetkili Savcı Hur'un kamuoyuna açıkladığı ve Biden'ın hafızasının 'zayıf ve bulanık' bulunduğu rapora değinen Trump, "Eğer Biden yargılanmayacaksa o zaman benim de yargılanmamam gerekiyor. Bu, Biden'ın siyasi rakibi olan bana yönelik bir zulümden başka bir şey değil. Biden'ın hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum" dedi.

"ÜLKE TARİHİNİN EN BECERİKSİZ BAŞKANI"

Biden için ABD'nin 'en beceriksiz başkanı' diyen Trump, "Rekabet ettiğim ve aylardır konuşmayan bir adam var. Konuştuğunda da pek hoş olmuyor, değil mi? Herkes abarttığımı söyledi ama Joe Biden konusunda haklıydım. Joe Biden ülkemizin tarihindeki en kötü, en beceriksiz ve en yozlaşmış başkandır" ifadelerini kullandı.