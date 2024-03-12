Trump ve Biden’dan karşılıklı suçlamalar

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ABD’de kasım ayındaki başkanlık seçimine hazırlanan Başkan Joe Biden ve muhtemel rakibi Donald Trump, seçim yarışında önemli bir köşe taşı olarak görülen Georgia eyaletinde yürüttükleri seçim kampanyasında birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltti. Trump, Georgia’da seçim hilesi mağduru olduğunu tekrarlarken, 2020 seçim sonuçlarına müdahale çabaları nedeniyle kendisini soruşturan savcı Fani Willis’i eleştirdi.

Trump, Willis’in kendisini yarışın dışına çıkarması için Biden yönetimi ile çalıştığını iddia etti. Biden ise, Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Florida’da ağırlamasına değinerek “Trump’ın dünya genelinde diktatörlere ve otoriter liderlere boyun eğdiğini” söyledi. Biden, “Ne zaman diktatör olmak istediğini söylese, ona inanıyorum” ifadelerini kullandı. Biden 2020 seçimlerinde Trump’a sadece yüzde 0,23 üstünlük sağlamış, eyalet valisi ve eyaletin en üst düzey seçim yöneticisi Trump aksini iddia etse de seçimlere hile karışmadığını belirtmişlerdi.