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Trump: “Viktor Orban'ı duyan var mı? O, Türkiye’nin lideri”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gaflarına yenisini ekledi. Trump, New Hampshire'da yaptığı konuşmada Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı karıştırdı.

Güncel
  • 24.10.2023 10:03
  • Giriş: 24.10.2023 10:03
  • Güncelleme: 24.10.2023 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
Trump: “Viktor Orban'ı duyan var mı? O, Türkiye’nin lideri”

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump dün New Hampshire’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ı karıştırdı.

Orban'ı 'Türkiye'nin lideri' olarak niteleyen Trump, şunları söyledi:

“Viktor Orbán diye bir adam var, adını duydunuz mu bilmiyorum. Muhtemelen dünyanın en güçlü liderlerinden biri. O, Türkiye’nin lideri.”

"RUSYA İLE SINIRI VAR"

Konuşmasının devamında bir gaf daha yapan Trump, "Orbán’ın ülkesinin Rusya ile sınırı olduğunu" dile getirdi. Ancak Macaristan'ın da Türkiye'nin de Rusya ile sınırı bulunmuyor. 

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