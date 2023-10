Trump: “Viktor Orban'ı duyan var mı? O, Türkiye’nin lideri”

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump dün New Hampshire’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ı karıştırdı.

Orban'ı 'Türkiye'nin lideri' olarak niteleyen Trump, şunları söyledi:

“Viktor Orbán diye bir adam var, adını duydunuz mu bilmiyorum. Muhtemelen dünyanın en güçlü liderlerinden biri. O, Türkiye’nin lideri.”

● SPOTLINE | Former US President Trump: I was very honored, there’s a man, Viktor Orbán. He’s the leader of Turkey pic.twitter.com/bW4PonBBAD