Trump: “Viktor Orban'ı duyan var mı? O, Türkiye’nin lideri”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gaflarına yenisini ekledi. Trump, New Hampshire'da yaptığı konuşmada Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı karıştırdı.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump dün New Hampshire’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ı karıştırdı.

Orban'ı 'Türkiye'nin lideri' olarak niteleyen Trump, şunları söyledi:

“Viktor Orbán diye bir adam var, adını duydunuz mu bilmiyorum. Muhtemelen dünyanın en güçlü liderlerinden biri. O, Türkiye’nin lideri.”

● SPOTLINE | Former US President Trump: I was very honored, there’s a man, Viktor Orbán. He’s the leader of Turkey pic.twitter.com/bW4PonBBAD — The Spot (@Spotnewsth) October 23, 2023

"RUSYA İLE SINIRI VAR"

Konuşmasının devamında bir gaf daha yapan Trump, "Orbán’ın ülkesinin Rusya ile sınırı olduğunu" dile getirdi. Ancak Macaristan'ın da Türkiye'nin de Rusya ile sınırı bulunmuyor.