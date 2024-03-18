Trump: Zelenski her geldiğinde 50-60 milyar dolarla ayrılıyor, benden daha iyi bir satıcı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ülkesinin Ukrayna'ya yardım olarak değil borç olarak para vermesi gerektiğini belirterek "Ülkeye her geldiğinde, 50-60 milyar dolarla buradan ayrılıyor. O, benden daha iyi bir satıcı" dedi.

Eski ABD Başkanı ve kasım ayında bir kez daha Joe Biden'a karşı Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak yarışacak Donald Trump, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı yardımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Ohio eyaletinde seçim mitingi yapan Trump, Ukrayna'ya para göndermek yerine borç vermeleri gerektiğini söyledi.

"BENDEN DAHA İYİ SATICI"

"Eğer başarırlarsa - devasa ihtimallerle karşı karşıyalar ama - eğer bunu yaparlarsa bize geri öderler" diyen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kendisinden daha iyi bir satıcı olduğunu belirterek, "Ülkeye her geldiğinde, 50-60 milyar dolarla buradan ayrılıyor. Ben bunu hiç yapamadım. O, benden daha iyi bir satıcı" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 8 Mart'ta ABD’nin Florida eyaletinde Trump’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Trump’ın yeniden seçilmesi halinde ABD’nin 2022 yılından bu yana Rusya ile savaşan Ukrayna’ya para göndermeyeceğini söylemişti.