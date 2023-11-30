TTB davasında 7. duruşma: Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması isteniyor

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davanın 7'nci duruşması bugün görülüyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davada 7'nci duruşma bugün görülüyor.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma öncesinde TTB üyeleri mahkeme önünde açıklama yaptı.

Açıklamada "Bizler hekimler olarak halkımızın halk sağlığını savunmaya devam edeceğiz. Bu dava siyasi bir davadır. Bu davalarla bizleri yıldıramazlar, susturamazlar. Biz TTB'yiz, görevimizin başındayız" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...