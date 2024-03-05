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TTB: Obezite yoksulluk hastalığıdır

Sağlık
  • 05.03.2024 06:00
  • Giriş: 05.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 05.03.2024 07:00
TTB: Obezite yoksulluk hastalığıdır
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi  

Obezite giderek artan bir sağlık sorunu. 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle açıklama yapan uzmanlar, obez insan sayısının tüm dünyada bir milyarı aştığına dikkat çekti.

TTB yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Özellikle merkez kapitalist ülkelerde obezite oranı yoksullar arasında artmaktadır. Karbonhidrat odaklı beslenme kültürü, sınıfsal eşitsizlikler ve sömürünün her alanda yaygınlaşması, insanların çalışma koşullarının gittikçe kötüleşmesi ve yaşam tarzlarının düzensizleşmesiyle dengesiz beslenmeleri obezitenin yaygınlaşmasında önemlidir. Sağlıklı beslenmenin ekonomik açıdan da yükünün ağırlaşması nedeniyle toplum daha kolay ulaşabildiği fazla kalorili, işlenmiş ve sağlıksız gıdaları kısa zaman içerisinde tüketmeye yönelmektedir.” 

Türkiye Obezite Araştırma Derneği verilerine göre, en obez il Adana, en fit ili ise Erzurum oldu.

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