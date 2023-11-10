TTB ve 42 tabip odasından yargıdaki krize tepki: Anayasasızlaştırma müdahalesi derhal sonlandırılmalı

TTB ve 42 tabip odası, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırma müdahalesinin derhal sonlandırılmasını ve karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve 42 tabip odası, AYM ve Yargıtay arasında yaşanan krize dair yazılı açıklama yaptı.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yargıdaki krize tepki gösterilerek "Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması 'hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırma' olarak nitelendirilerek müdahalenin sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yıllardır adalet ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına dönük adımlar, kalan kırıntıları da yok etme yönünde ilerlerken; otoriterleşen sistem, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamak için, Yargıtay 3. Dairesi eliyle hukuk darbesi gerçekleştirmiş, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara ve girişime imza atmıştır.

Uzun zamandır belirsizlik yaratma kapasitesinin güçlenmesine tanıklık ettiğimiz bir dönemde Yargıtay’ın kararı Anayasa’nın ilgasına işaret etmektedir ve artık cevap vermesi gereken yasama organıdır. Ancak yasama organı fiilen ortadan kaldırıldığı, yasama ve yürütme özdeşleştiği için normatif sistemin dayanağı da kalmamıştır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları olarak; bu hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırma müdahalesinin derhal sonlandırılmasını ve karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”

Metni imzalayan hekim örgütleri şöyle:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Adana Tabip Odası, Adıyaman Tabip Odası, Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Aydın Tabip Odası, Balıkesir Tabip Odası, Batman Tabip Odası, Bitlis Tabip Odası, Bolu-Düzce Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, Çanakkale Tabip Odası, Denizli Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Edirne Tabip Odası, Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odası, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, Isparta-Burdur Tabip Odası, İstanbul-Yalova Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Karaman Tabip Odası, Kastamonu-Çankırı Tabip Odası, Kırıkkale Tabip Odası, Kırklareli Tabip Odası, Kocaeli Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Manisa Tabip Odası, Mardin Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Muğla Tabip Odası, Muş Tabip Odası, Samsun Tabip Odası, Siirt Tabip Odası, Sivas-Erzincan Tabip Odası, Sinop Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası, Şırnak Tabip Odası, Tekirdağ Tabip Odası, Uşak Tabip Odası, Van-Hakkari Tabip Odası.