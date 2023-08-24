TTB’den Basın Konseyi’ne şikâyet

Ahin ASLAN

Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevyapan hekimlerce hazırlanan ve Hakemli uluslararası bir dergideyayınlanan “Cinsiyet DisforisiOlan Ergenlere EndokrinolojikYaklaşım: Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale ile ilgilibilim dışı iddiaların yer aldığı başvuruyu temel alarak hazırladıkları haberlerde iddiaya göre makaledeki bilgileri çarpıtarak yayımlamış ve hekimleri hedef almıştı.

TTB’nin üç gazete ile ilgili Basın Konseyi’ne gönderdiği şikayet yazılarında başvurukonusu haberlerde makale yazarı hekimlerin fotoğraflarına yer verildiği ve haberlerin söz konusu çalışmanın bütünü bilimsel olarak değerlendirilmeden ve muhatap bilim insanlarının beyanları sorulmadan, olgu isnadında bulunan yanlı iddialar ile okura sunulduğu belirtildi.

Nefret söylemi ve ayrımcılıkiçeren haberlerin Anayasa ve insan hakları hukuku ihlaline sebep olduğu ifade edilerek,“Toplum sağlığını tehlikeye atan nitelikte olduğu için basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecektir” denildi.

Şikâyet yazılarında son olarak; gazeteciliğin ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemeyeceği, gazetecinin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetmesi gerektiği, haberlerde kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemeyeceği, haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamayacağı ve gazetecilerin şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapamayacağı şeklindeki Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali nedeniyle gerekli incelemenin yapılarak gazeteler hakkında yaptırım kararı verilmesini talep edildi