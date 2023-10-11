TTK kura çekimi ne zaman? TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için açtığı 2 bin işçi alımı için başvuruların Eylül ayından tamamlanmasının ardından TTK kura çekimi ne zaman sorusu gündeme geldi. TTK pano ayak üretim işçiliği bölümüne yapılacak alımlar için TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması hız kazandı. Peki, TTK kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için pano ayak üretim işçiliği bölümüne yapılacak alımların başvuru süreci Eylül ayında tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından TTK kura çekimi ne zaman sorusu merak konusu oldu. İşe başvuran adayların TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması ise hız kazandı. Peki, TTK kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

TTK kura çekimi ne zaman?

TTK 2 bin işçi alımı kura çekimine 13 Ekim Cuma günü Zonguldak'tan başlanacak. 20 Ekim Cuma günü ise Bartın ve Karabük illerinde kura çekimi tamamlanacak. Kura çekimleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. TTK kura çekimleri tarihi şu şekilde:

Zonguldak: 13 Ekim Cuma 14.00

13 Ekim Cuma 14.00 Bartın: 20 Ekim Cuma 14.00

20 Ekim Cuma 14.00 Karabük: 20 Ekim Cuma 14.00

TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TTK 2 bin işçi kura sonuçları Zonguldak için 13 Ekim Cuma günü saat 15.00'da, Bartın ve Karabük için 20 Ekim Cuma günü saat 15.00'da açıklanacak.

TTK işçi alımı Zonguldak kura çekimi

Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda yapılacak kura çekiminde 1.500 işçi istihdam edilecek. TTK işçi alımı Zonguldak kura çekimi 13 Ekim cuma günü saat 14.00'da başlayacak.

TTK işçi alımı Karabük kura çekimi

Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda yapılacak kura çekiminde 100 işçi istihdam edilecek. TTK işçi alımı Karabük kura çekimi 20 Ekim Cuma günü saat 14.00'da başlayacak.

TTK işçi alımı Bartın kura çekimi

Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda yapılacak kura çekiminde 400 işçi istihdam edilecek. TTK işçi alımı Bartın kura çekimi 20 Ekim cuma günü saat 14.00'da başlayacak.