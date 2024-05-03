Tuğrul Türkeş'ten iktidar kanadına Osman Kavala tepkisi

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebini eleştirenlere tepki gösterdi. Türkeş, "Konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali birilerini rahatsız mı ediyor?" diye sordu.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 376 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın avukatlarının yeniden yargılama talep etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İktidar kanadına seslenen Türkeş, hukukçu sıfatı taşımayan kişilerin de davaya vakıf olmadığı halde konu aleyhine fikir beyan ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkeş, muhataplarına şu soruları yöneltti:

"A- Abdülkadir Selvinin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?"