TÜGVA binasına saldırı davasında karar

İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin davada karar çıktı. El yapımı bomba ile saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın'a 3 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakılmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanık Besra Yalçın, “silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 20 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ile tarafların avukatları ve sanığın eski erkek arkadaşı olan tanık Kazım Çağlar katıldı.

Savunma yapan sanık Yalçın, üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak para karşılığında ya da parasız herhangi bir yere saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yalçın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 20 yıl 10 ay hapis verdi.

Sanığa, üzerine atılı "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar veren heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.