TÜGVA Kıraathanesi yapılan müzede eylem

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Türk Dünyası Vakfı’na “müze” olarak devredilen ve “ETİ Şehir ve Göç Müzesi” olarak açılması beklenirken tabelasının indirilerek, “TÜGVA Kıraathane” tabelasının asılmasına müzenin önünden tepki gösterdi

Süllü, kapısı kilitli olan müzenin önünde yaptığı açıklamasında, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yapım-onarım karşılığı kiralama modeli ile Türk Dünyası Vakfı’na tahsis edilen arsada, Eti Şehir ve Göç Müzesi’nin temeli, 17 Haziran 2015 tarihinde, dönemin Valisi, AKP Milletvekili ve proje sponsoru Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanın katılımıyla atılmıştı. Yıllar geçip hâlâ açılmayınca, 2019’un 10. ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soru önergesi vermiştim. İç donanımı da bitmiş müze bir türlü açılmamıştı" dedi.

Süllü, müze olarak tahsisli iken kullanım amacına aykırı olarak, TÜGVA’ya tahsis eden, aralarında geçmiş dönem iki AKP milletvekili ve bürokratların bulunduğu Vakıf Mütevelli Heyeti konu ile ilgili acilen kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini kaydetti. Süllü "Yanlış karardan acilen dönülmelidir" diye konuştu.